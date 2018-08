Goud voor voormalig schepen Fons Van Aerschot en Maria Van Brusselen 29 augustus 2018

Gewezen schepen Fons Van Aerschot en Maria Van Brusselen uit de Aarschotsesteenweg in Wezemaal (Rotselaar) waren op 2 augustus precies 50 jaar getrouwd. Fons (75) is afkomstig uit Wezemaal en was 34 jaar lang leraar Nederlands, Engels en Duits in het PNL in Leuven. Daarnaast was hij tot en met 2000 gedurende 12 jaar lang schepen in Rotselaar, en vervolgens nog zes jaar gemeenteraadslid. Maria (73) werd geboren in Gelrode en werkte eerst 10 jaar als bediende in een Brussels atelier, en vervolgens nog 25 jaar op het Ministerie van Landsverdediging. Er kwamen twee kinderen, en evenveel kleinkinderen voor de jubilarissen. Fons leest en tuiniert nog graag. Maria helpt hem bij dat laatste.





(SPK)