Goud voor Valère en Jacqueline 24 juli 2018

02u23 0

Vale¿re Verschueren en Jacqueline Wittemans uit de Hellichtstraat in Rotselaar waren op 11 juli precies 50 jaar getrouwd. Valère (71) groeide op in Rotselaar en werkte 46 jaar in de bouw, waarvan de laatste 16 jaar als werfleider. Na een lange loopbaan bij Vema in Betekom, werkte hij nog zeven jaar voor Uytterhoeven in Boortmeerbeek. Jacqueline (71) werd geboren in Leuven en was schoonmaakster. Ze zorgde ook voor het huishouden en hun twee dochters. Er kwam ook een kleinzoon. De jubilarissen houden nu nog van tuinieren, wandelen en doen nog graag een terrasje.





(SPK)