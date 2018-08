Goud voor Roger Verbeeck en An Vanooteghem 02 augustus 2018

Roger Verbeeck en An Vanooteghem uit de Rigessel in Wezemaal (Rotselaar) waren op 24 juli precies 50 jaar getrouwd. Roger (77) groeide op in Rotselaar en werkte 40 jaar lang als technicus voor het Universitair Ziekenhuis in Leuven. An (77) werd geboren in Rotselaar en werkte haar hele loopbaan als bediende voor de Boerenbond in Leuven. Er kwamen een zoon, en ook twee kleinkinderen voor de jubilarissen. Roger leest nu nog graag.





