Goud voor Jos Van der Veken en Paula Van Leerberghe 28 maart 2018

02u26 2

Jos Van der Veken en Paula Van Leerberghe uit de Molenstraat in Rotselaar waren op 9 februari precies 50 jaar getrouwd.





Jos (70) groeide net als Paula (72) op in Rotselaar. Hij werkte als bediende bij De Postcheque, en was daarna nog 11 jaar postbode in Rotselaar-centrum. Paula werkte 29 jaar lang in Wasserij Zilverwit in Rotselaar. Het koppel kreeg twee zonen, en er kwamen ook vijf kleindochters. Jos is al meer dan 50 laar niet-spelend lid van Harmonie Sint-Cecilia, waarvan hij ook 25 jaar secretaris was. Hij tuiniert nu nog. Paula houdt nog van naaien en knutselen. Het koppel vertoeft ook graag aan de Kust in Bredene.





(SPK)