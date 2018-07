Goud voor Hubert en Carina 04 juli 2018

Hubert Verlinden en Carina Wouters uit de Nachtegaalstraat in Rotselaar waren op 15 juni precies 50 jaar getrouwd. Hubert (71) werkte het grootste deel van zijn loopbaan in de bouw. De laatste 15 jaar was hij actief in de technische onderhoudsploeg van UZ Gasthuisberg. Carine (67) was verkoopster in Galeries Anspach en in de Innovation in Leuven. Er kwam een zoon voor de jubilarissen.





(SPK)