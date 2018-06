Goud voor Etienne Vertommen en Greta Meerkens 19 juni 2018

Etienne Vertommen en Greta Meerkens uit het Gemeentepad in Wezemaal (Rotselaar) waren op 4 mei precies 50 jaar getrouwd.





Etienne (71) is afkomstig uit Leuven en werkte altijd als administratief bediende bij de Spoorwegen. Greta (70) groeide op in Wezemaal en werkte in de administratie van een bedrijf in medische instrumenten. Er kwamen drie kinderen, en ook vier kleinkinderen. Etienne is al 38 jaar lang een actief lid van WTC De Doortrappers. Greta heeft lang geturnd, en gaat nu ook nog graag fietsen en wandelen.





(SPK)