Goud voor Eddy Verbeeck en Magda Vranckx 05 juli 2018

Eddy Verbeeck en Magda Vranckx uit de Steenweg op Wezemaal uit Rotselaar waren op 25 mei precies 50 jaar getrouwd. Eddy (73) werd geboren in Nieuwrode maar groeide op in Rotselaar. Hij werkte voor het Ministerie van Financiën onder meer in het ontvangstkantoor van Leuven. Magda (71) is eveneens uit Rotselaar afkomstig en werkte enkele jaren voor Confectie Van Gils in Aarschot. Er kwam een zoon en ook een kleinzoon voor de jubilarissen. Eddy is al 40 jaar wielertoerist bij de Wilselse wielertoeristen. Magda doet nog graag handwerk.





(SPK)