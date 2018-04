Gezocht: 'parochiaal gezind' huurder voor appartement in Norbertijnerpastorie 27 april 2018

02u29 1 Rotselaar Altijd al in een écht pastorie met poortgebouw en ringgracht te midden van een groendomein willen wonen? De 17de-eeuwse Norbertijnerpastorie van Wezemaal is op zoek naar een huurder. Die is bij voorkeur wel een beetje 'parochiaal gezind'.

"De erg mooie pastorie van Wezemaal, die in 2013 nog volledig werd gerenoveerd, beschikt naast een pastorale zone met vergaderruimten en een bureel voor de pastoor over twee wooneenheden", zegt Rotselaars pastoor Peter Kastekkere. "Het koetshuis is bewoond door een koppel, dat ook de grote achtertuin onderhoudt. Op de benedenverdieping van het hoofdgebouw is het trefpunt voor de pastorale zone Rotselaar gehuisvest. De verdieping erboven is vijf jaar geleden als een ruim appartement ingericht. Het is hiervoor dat de kerkfabriek nu een huurder zoekt. Met een grote leefruimte, een ingerichte keuken, drie slaapkamers en twee badkamers biedt het de bewoners alle hedendaags comfort. Er is een carport, en een grote, gemeenschappelijke tuin met zonneterras", weet Kastekkere. Kandidaat-huurders wordt wel gevraagd een beperkte 'conciërgefunctie' op zich te nemen.





700 euro

"Zelf woon ik in de pastorie van Rotselaar. We vragen daarom het pastoraal trefpunt voor de gebruikers te openen, en ook weer af te sluiten", aldus Kastekkere. Het appartement is vrij vanaf 1 juli. De richthuurprijs bedraagt 700 euro. Geïnteresseerden kunnen terecht bij pastoor Kastekkere via 016/44 53 16 en peterkastekkere@gmail.com. (SPK)