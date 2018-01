Gezelschapsspelen-avond en praatcafé 23 januari 2018

Vrije Basisschool De Klinker uit Rotselaar houdt op zaterdag 27 januari een gezelschapsspelenavond en praatcafé. Iedereen die graag (algemeen toegankelijke) gezelschapsspelletjes speelt, of gewoon uit is op een gezellige babbel in het praatcafé, is vanaf 19 uur welkom in de eetzaal van VBS De Klinker, Torenstraat 62 in Rotselaar. Ook op 3 maart en 26 mei organiseert de school nog een gezelschapsspelenavond en praatcafé. De toegang is telkens gratis. (SPK)