Gewijzigde verkeerscirculatie omwille van nieuwe kinderopvang 05 mei 2018

02u44 0 Rotselaar In het centrum van Rotselaar is sinds gisteren een gewijzigde verkeerscirculatie van kracht. Het gaat om een proefopstelling die minstens tot eind 2019 van kracht blijft.

In het deel van de Kapelstraat tussen het kruispunt met de Groenstraat en het kruispunt met de Pastorijstraat werd éénrichtingsverkeer ingesteld in de richting van de Provinciebaan (fietsers en bromfietsers uitgezonderd). Hetzelfde wegdeel is voortaan ook een fietsstraat, waar auto's dus verplicht achter de fietsers dienen te blijven rijden.





Ook het deel van de Groenstraat tussen het kruispunt met de Parkstraat en de uitrit van het Frans Drijversplein, werd een eenrichtingsstraat, dit in de richting van de Kapelstraat.





Hetzelfde geldt voor het deel van de Pastorijstraat tussen het kruispunt met de Groenstraat en huisnummer 6, en dit in de richting van de Groenstraat. De Kapelstraat, Groenstraat, Pastorijstraat en Parkstraat werden tegelijk tot 'zone 30' omgevormd.





De nieuwe verkeerscirculatie kadert in een verhoogde leefbaarheid voor de buurt met aandacht voor de verkeersveiligheid van de bewoners en de vele fietsers en voetgangers. Bovendien zal in de Kapelstraat weldra de nieuwe kinderopvang in gebruik worden genomen, waarna de kinderen te voet van en naar de buitenschoolse kinderopvang zullen gaan. (SPK)