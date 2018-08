Getrouwd in Vegas, single in Rotselaar DROOMHUWELIJK IN 'LITTLE WHITE WEDDING CHAPEL' NA 9 MAAND NOG NIET ERKEND SVEN PONSAERTS

02u23 0 Rotselaar What happens in Vegas, stays in Vegas. En dat geldt al helemaal voor het huwelijk van Koen en Natalie. Ruim 9 maanden na hun trouw in de wereldberoemde 'Little White Wedding Chapel' in Las Vegas zijn ze, ondanks een officiële huwelijksakte, in eigen land door de kafkaïaanse bureaucratie nog steeds géén 'man en vrouw'.

Wereldberoemde celebrities als Bruce Willis en Demi Moore, Frank Sinatra, Sylvester Stallone en Britney Spears lieten er hun huwelijk bezegelen. Ook voor Koen Verbeek (46) en Natalie Kamers (41) uit Rotselaar was de wereldberoemde 'Little White Wedding Chapel' op de 'Strip' van de gokhoofdstad dé gedoodverfde huwelijkslocatie. "Hier kom ik ooit terug om te trouwen, had ik mij bij een eerder bezoek laten ontvallen", vertelt Natalie, de vrouw in spe van de rockabilly-muzikant en stand-upcomedian met de artiestennaam Johnny Trash. "En zo kwam het dat we op 4 november in de 'Little White Wedding Chapel' op Las Vegas Boulevard stonden - wij met ons tweetjes, zonder dat verder iemand op de hoogte was. Hét mooiste moment van ons leven."





Pure Kafka

Na de wittebroodsweken trokken de pasgetrouwden in januari niets vermoedend met hun toen net uit de Verenigde Staten ontvangen huwelijksakte naar de burgerlijke stand van hun woonplaats Rotselaar. "Het laten registreren van ons huwelijk zou er slechts een formaliteit zijn. Echter, voor we ons trouwboekje zouden krijgen, was plots een onderzoek naar de legaliteit van het huwelijk nodig. We trouwden in de grootste en bekendste chapel van LA, maar de gemeente betrouwde het zaakje toch niet. Een onderzoek dus: een taak voor de Dienst Legalisatie van Buitenlandse Zaken in Brussel. Kostprijs: 50 euro, meteen te betalen. Het zou echter allemaal spoedig in orde komen. In werkelijkheid was het het begin van een ware klucht: kafkaïaanse toestanden van de typisch Belgische bureaucratie", zucht 'mevrouw Verbeek in spe'.





"Na twee maanden geduldig wachten, bleek 'Brussel' ons dossier, mét de originele huwelijksakte, kwijt. Grote opluchting toen men het na lang zoeken tóch vond. Het zou nu écht snel in orde ko men... Onze documenten waren door de 'State of Nevada' immers voorzien van een zogenaamde apostille - een bewijs dat ze werden opgemaakt door een bevoegde instantie. Alles in orde dus. Het zou slechts een kwestie van weken zijn voor ons huwelijk in België kon worden geofficialiseerd. Intussen zijn we opnieuw vijf maanden voort en stuurt men ons nog steeds 'van het kastje naar de muur'. Werkelijk niemand weet wat of hoe."





Verregaande gevolgen

En dat heeft z'n gevolgen voor het koppel. "Denk aan bankzaken, de belastingaangifte, al de correcties op mijn loonbrieven die hopelijk ooit met terugwerkende kracht moeten worden doorgevoerd.. en wat met de erfenis indien een van ons nu zou overlijden? Op het grote feest dat we hier eind mei hielden, hebben we onze 300 gasten eigenlijk gewoon iets staan voorliegen. Ook dat knaagt. Wij willen ons huwelijk zo snel mogelijk officieel."





Stand-upcomedian Bert Gabriëls, voormalig juridisch adviseur en persoonlijke vriend van het koppel, trachtte maandenlang mee schot in de zaak te krijgen. "Als ik zoiets hoor, móet ik gewoon reageren. Minstens tien telefoons deed ik naar zowel de Burgerlijke Stand als Buitenlandse Zaken. Maar als iedereen halsstarrig aan 'zijn gelijk' blijft vasthouden, of niet weet wat er van hem wordt verwacht... Zelfs de Amerikaanse ambassade noemde 'het onderzoek' klinkklare onzin. Eén simpel telefoontje naar hen, of Las Vegas en men had geweten dat het niet zomaar om een 'showbizzinstelling' gaat die het huwelijk voltrok."





Ondertussen wijzen gemeente en Dienst Legalisatie naar elkaar. "Het klopt dat dit dossier al véél te lang bij ons is blijven liggen", geeft men op de FOD Buitenlandse Zaken toe. "De betreffende huwelijksakte is gezien de apostille wat ons betreft ook volledig rechtsgeldig. Heeft de gemeente tóch twijfels over de erkenning ervan, dan dient ze niet ons, maar wel het parket om advies te vragen. Dat wij hierover geen adviesbevoegdheid hebben, had veel eerder moeten worden gemeld. We onderzoeken hoe dit is kunnen mislopen. Maar eerstdaags is alles in orde", zo verzekert Buitenlandse Zaken nog.





Natalie en Koen wachten hoopvol af. "We eisen wel onze 50 euro terug, dat is het minste wat men na al dit gedoe kan doen. Anderzijds kunnen we wel verzekeren dat we, ondanks alles, een héél tof huwelijk beleven."