Gemeenteraadsleden en schepenen leggen eed af KAR

08 januari 2019

09u33 0 Rotselaar Tijdens de installatie van de gemeenteraad maandagavond hebben de Rotselaarse gemeenteraadsleden en schepenen de eed afgelegd. Ook kersvers burgemeester Jelle Wouters (CD&V) legde de eed af.

Wouters neemt naast de algemene coördinatie van het beleid ook de bevoegdheden Veiligheid, Politie en Brandweer op zich. Wouters zal ook verantwoordelijk zijn voor Personeelszaken, Communicatie, Participatie, Evenementen, Jeugd en Kinderopvang. Piet De Bruyn (N-VA) wordt voorzitter van het Sociaal Huis (OCMW) en krijgt als schepen de bevoegdheden gelijke kansen, diversiteitsbeleid en personen met een handicap. Daarnaast wordt Piet De Bruyn schepen van Ondernemen en Lokale economie, Sport en Gezondheid, Milieu, Klimaat en Afvalbeleid. CD&V-schepen Carine Goris wordt bevoegd voor Openbare Werken, Mobiliteit, Gebouwen en Begraafplaatsen. Bovendien wordt ze verantwoordelijk voor Dierenwelzijn, het Noord-Zuid-beleid en Ontwikkelingssamenwerking. Patrick Vervoort (CD&V) wordt schepen met als bevoegdheden Cultuur, Bibliotheek en Kunstonderwijs. Daarnaast zal ook bevoegd zijn voor Toerisme, Erfgoed en Monumentenzorg. Dirk Claes (CD&V) zal gedurende drie jaar als eerste schepen zetelen en neemt de bevoegdheden Ruimtelijke ordening, Wonen en Burgerlijke stand op zich. Dirk Jacobs (CD&V) blijft nog één jaar in het college als schepen voor Onderwijs, Financiën, ICT en Erediensten. Zo kan hij ook het lopende bouwproject voor de nieuwbouw van de kleuterschool in Werchter afwerken. Jacobs wordt in 2020 opgevolgd door Nele Demuynck (CD&V). Na drie jaar treedt nieuwkomer Suzy Michiels (N-VA) toe tot het schepencollege. Bart De Vos (N-VA) wordt voorzitter van de gemeenteraad. Hij wordt na drie jaar in deze functie opgevolgd door Werner Mertens (CD&V).