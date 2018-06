Gemeente voorziet extra stembureau in woonzorgcentrum 09 juni 2018

02u37 0 Rotselaar De gemeente Rotselaar voorziet bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober een bijkomende stemlocatie in Woonzorgcentrum De Lelie in Wezemaal. Niet alleen de bewoners van het woonzorgcentrum en de bijhorende seniorenflats, maar ook 1.250 omwonende inwoners van Wezemaal zullen er in twee nieuwe stembureaus hun stem kunnen uitbrengen.

Met de realisatie zet de gemeente een eerste stap in de organisatie van buurtgerichte verkiezingen, met meer gedecentraliseerde stemafdelingen. "Het is niet voor alle inwoners even gemakkelijk om zich naar het stemhokje te verplaatsen. Zeker voor oudere mensen, of mensen die slecht te been zijn, is gaan stemmen niet altijd een evidentie", beseft burgemeester Dirk Claes (CD&V).





Makkelijk toegankelijk

"Of senioren nu thuis, in een assistentiewoning of een woonzorgcentrum wonen, ze moeten de mogelijkheid krijgen om zo lang mogelijk op een gemakkelijke manier aan de verkiezingen deel te nemen. In De Lelie komen er twee volwaardige stembureaus, met elk vijf stemcomputers. Bovendien zijn ze voorzien van twee bredere en lagere stemhokjes, die gemakkelijk toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers." Het voorstel werd enthousiast onthaald door zowel de Seniorenraad als WZC De Lelie zelf.





Meerwaarde voor bewoners

"Woonzorgcentrum De Lelie is al langer een gemeentelijke partner. Zo stellen we onze accommodatie gratis ter beschikking aan het Lokaal Dienstencentrum van de gemeente voor de organisatie van het middagrestaurant en diverse activiteiten", vertelt Patricia Janssens, directeur van WZC De Lelie. "De inrichting van een stemafdeling was voor ons een logische beslissing en een meerwaarde voor onze bewoners." Rotselaar telde vier stemlocaties, een voor elke deelgemeente: Sportoase De Toren, Sportoase De Meander, Cultuurhuis 'de Jack-Op' en gemeentelijke basisschool 'Het Nest' in Wezemaal. Dat laatste heeft haar limiet in het aantal stemmers bereikt, en zal met de komst van het nieuwe, bijkomende stemlokaal iets worden ontlast. (SPK)