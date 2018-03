Gemeente voorziet eerste hondenlosloopweide 29 maart 2018

Rotselaar opent binnenkort een eerste hondenlosloopweide. Het terrein tussen Sportcomplex De Toren en Recreatiedomein Ter Heide wordt de komende weken ingericht. "De hondenweide komt precies tussen de Plas en Sportcomplex De Toren", zegt initiatiefnemend schepen Nico Lodewijks (Open Vld). "Op het maar liefst 70 are groot terrein van de gemeente zullen honden naar hartenlust vrij kunnen rennen. Te midden van de nog te omheinen weide zal een prieeltje zitgelegenheid bieden voor de baasjes. We voorzien ook enkele bomen, niet zozeer om hondenpoten tegen op te laten heffen, maar wel als schaduwplek in de zomer. Zakjes hondenpoep zullen in een 'hondenpoepbuis' kunnen worden gedropt." Als alles volgen plan verloopt, opent de weide midden april. De gemeente voorziet een budget van 15.000 euro. (SPK)