Gemeente voortaan nog 'kampvriendelijker' 22 mei 2018

02u28 0 Rotselaar In Rotselaar hebben alle jeugdbewegingen, toeristische jeugdverblijven en het gemeentebestuur onlangs het 'Kampcharter' getekend.

Hiermee engageren ze zich om Rotselaar verder uit te bouwen als kampvriendelijke gemeente. "Het charter bevordert de goede samenwerking tussen de uitbaters, jeugdbewegingen en gemeentebestuur", legt schepen van Jeugd Jelle Wouters (CD&V) uit. "Het kwam tot stand in samenwerking met de Jeugdraad en Jeugddienst."





Rotselaar telt met de Waterhoek, het Sint-Paulusheem, Chiro Wezemaal, Chiro Werchter, Scouts Wezemaal en Scouts Heikant maar liefst zes jeugdverblijfplaatsen. Elke zomer worden er meer dan 30 jeugdgroepen ontvangen. Naast de zomerkampen kent het jeugdwerk nog andere vormen van meerdaagse verblijven, zoals weekends. Zo komt Rotselaar jaarlijks aan maar liefst honderd bezoekende jeugdgroepen, goed voor meer dan 6.000 jongeren. "Natuurlijk vragen we de kampeerders om respect te hebben voor de omwonenden, en geven we ook duidelijk mee hoe (geluids)overlast best wordt voorkomen. Voorts bundelt het Kampcharter tien concrete engagementen die van Rotselaar een kampvriendelijke gemeente maken." Het gaat hierbij voor de kamporganisatoren onder meer over de veiligheid van kinderen en de nachtrust van omwonenden, en het op een verantwoorde manier omgaan met alcohol. Uitbaters van kampverblijven moeten ook bereikbaar zijn, stimuleren het sorteren van afval en verhogen de ophaling tijdens warme periodes. De gemeente van haar kant beperkt de administratieve formaliteiten, beschouwt het geluid van spelende kinderen niet als overlast en heft ook geen toeristentaks op jeugdtoerisme. (SPK)