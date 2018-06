Gemeente schenkt GBS Het Nest grote groene speelruimte 21 juni 2018

02u43 0 Rotselaar De gemeente Rotselaar gaat de bouwgrond naast gemeenteschool 'Het Nest' in Wezemaal aankopen. Het 9,11 are grote bouwperceel zal voor een aanzienlijke uitbreiding van de groene speelruimte voor de kinderen zorgen.

Eerder kocht de gemeente reeds het achterliggende deel (9,4 are) van dit perceel aan. Zo heeft de school binnenkort in totaal een prachtige groenzone van 18,5 are ter beschikking. "De school en ouderraad waren vragende partij om dit terrein te verwerven. We zijn dan ook heel tevreden dat de gemeente de aankoop realiseert" zegt waarnemend directeur Evy Buelens. "De school en de buitenschoolse kinderopvang zullen er dankbaar gebruik van maken. We bekijken, samen met de ouderraad, hoe we deze groenzone kunnen inrichten met avontuurlijke spelelementen, een bewegingsparcours en een groenten- en kruidentuin". De gemeente zal 190.000 euro voor de bouwgrond betalen. Het nieuwe terrein zal volgend schooljaar al in gebruik kunnen worden genomen. De gemeenteraad van 25 juni moet eerst nog wel haar formele goedkeuring verlenen. (SPK)