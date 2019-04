Gemeente peilt naar tevredenheid inwoners over kwaliteit van communicatie KAR

11 april 2019

14u18 3 Rotselaar Met een tevredenheidsonderzoek peilt het lokaal bestuur van Rotselaar naar de kwaliteit van haar communicatie.

De resultaten van dit onderzoek geven mee vorm aan het communicatiebeleid van de volgende jaren. Het onderzoek geeft inwoners de kans om hun mening te geven over verschillende aspecten van de gemeentelijke communicatie. Zo hoopt Rotselaar in de toekomst te kunnen zorgen voor een efficiëntere communicatie met haar inwoners. Het tevredenheidsonderzoek loopt tot en met 23 april 2019. Deelnemen kan via https://www.rotselaar.be/tevredenheidsonderzoek of met een papieren formulier dat je in het administratief centrum, de bib en het lokaal dienstencentrum kunt halen. De verwerking van de vragenlijst gebeurt volledig anoniem. Wie kans wil maken op een streekproductenpakket ter waarde van 50 euro, wordt wel gevraagd om contactgegevens achter te laten.