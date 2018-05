Gemeente doet gouden ruil ONTWIKKELAAR BOUWT GRATIS NIEUWE KINDEROPVANG EN KRIJGT OUDE IN DE PLAATS SVEN PONSAERTS

25 mei 2018

02u30 1 Rotselaar De gemeente Rotselaar ruilde haar voormalige kinderopvang langs de Bergstraat voor een nagelnieuw, modern complex in de Kapelstraat. Letterlijk. Projectontwikkelaar LGV uit Herent bouwde de infrastructuur - waarde ruim 1,3 miljoen euro - gratis, in ruil voor het oude Stekelbees, waarin appartementen komen.

De gemeente Rotselaar heeft haar 'gekregen' nieuwe kinderopvang in de Kapelstraat woensdagavond officieel in gebruik genomen. In het gloednieuwe pand zullen voortaan meer dan 100 kinderen tegelijk voor de buitenschoolse- en vakantieopvang terecht kunnen. "Deze nieuwe kinderopvang is volledig gefinancierd door een private partner", verzekert schepen van Kinderopvang Jelle Wouters (CD&V). "LGV betaalde niet alleen de bouwgrond, maar ook de nieuwbouw en inrichting. In ruil krijgt de projectontwikkelaar de gemeentelijke grond met kinderopvang in de Bergstraat. De gemeente heeft dus geen eigen middelen in dit project geïnvesteerd. Met de ruil doen we bovendien een goede zaak: een schatting wees uit dat de voormalige opvang zo'n 730.000 euro waard is, terwijl de grond en nieuwe infrastructuur hier een waarde van 1.336.000 euro vertegenwoordigen. Een uitstekende zaak voor de gemeente dus."





Huiselijke sfeer

Deze kinderopvang is gezellig, landelijk en kindvriendelijk ingericht, met vier grote speelruimtes, waaronder een rustruimte en een huiswerklokaal. Centraal ligt de keuken die uitmondt in twee keukeneilanden, die tijdens activiteiten ook door de kinderen zullen worden gebruikt. "Overal heerst een huiselijke sfeer", weet Wouters. "Te midden van een groene omgeving is er eveneens een grote tuin met overdekte speelruimte, waar de kinderen een prachtige tijd zullen beleven. En niet onbelangrijk: het domein van 20 are groot ligt op wandelafstand van de scholen 'De Klinker' en 'De Straal'." Zoals dat ook voorheen al het geval was, zal Landelijke Kinderopvang voor de uitbating instaan.





Het gebouw zal echter meer worden dan een kinderopvang. "Als 'Huis van het Kind' wordt het hier ook een echte ontmoetingsplaats, met activiteiten, workshops en infosessies voor jonge gezinnen", aldus nog de bevoegde schepen. Ook de Rotselaarse Scouts zijn blij, want zij krijgen met de nieuwe infrastructuur aan hun (grotere) speelplein meteen ook een afsluitbare bergruimte, met toegangspunten voor water en elektriciteit. Tijdens activiteiten en evenementen zullen ze ook van het afzonderlijk toegankelijke sanitair van Stekelbees gebruik kunnen maken.





De leegstaande kinderopvang gaat, net als de naastgelegen voormalige Wasserij Zilverwit, binnenkort tegen de vlakte. Projectontwikkelaar LGV / Terrata uit Herent zal er 54 assistentiewoningen en 42 appartementen bouwen.