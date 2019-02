Gekapte populieren worden vervangen KAR

20 februari 2019

In natuurreservaat De Gevel langs de Dijlestraat in Rotselaar zijn heel wat populieren gekapt. De bomen bereikten hun kaprijke leeftijd en zullen nu vervangen worden door inheemse hoogstambomen. “Het gaat hier niet om een illegale kap”, bevestigt milieuschepen Piet De Bruyn (N-VA). “Vorig jaar al zou een vallende tak voor schade hebben gezorgd. Het is op vraag van de buurt dat de werken nu worden uitgevoerd. Alles gebeurt onder het goedkeurend oog van Agentschap Natuur en Bos die de toestand er gescreend heeft.” De gekapte populieren zullen gebruikt worden voor het vervaardigen van meubels en papier.