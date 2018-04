Geen verder onderzoek naar dode vossen VOLGENS AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS IS VERGIFTIGING UITGESLOTEN KIM AERTS

04 april 2018

02u25 0 Rotselaar Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) gaat geen verder onderzoek doen naar de kadavers van de twee recent gevonden vossen in Werchter. Volgens ANB zijn er geen elementen die wijzen in de richting van vergiftiging. "De persoon die de vos achterliet in een plastic zak wou alleen maar controverse wekken", klinkt het.

Tien dagen geleden werd tijdens een zwerfvuilactie in het natuurreservaat Laekdal, op de grens tussen Werchter en Tremelo, een dode vos in een plastic zak aangetroffen. Bijna tegelijkertijd kwam er een melding binnen van een ander kadaver in een weiland iets verderop. De vondsten beroerden bij veel natuur- en dierenliefhebbers de gemoederen omdat men de verdachte dode vos begin vorige maand in het Haachts Broek ook nog niet vergeten was. Na onderzoek door het Vogelopvangcentrum van Heusden-Zolder bleek dat die vos vergiftigd was. "Dat hebben ze ons verzekerd, maar of er een link is met een vergiftigd kippenei is nooit bevestigd", zegt Johan De Meirsman van Natuurpunt Haacht. "De vos kan evengoed een vergiftigde rat hebben gegeten of rattenvergif naar binnen hebben gewerkt. In dat geval gaat het meer om nonchalance dan om kwaad opzet", bevestigt De Meirsman.





'Verdacht ei'

Ilse Vervloesem van Natuurpunt Tremelo, die de vos in de plastic zak vond, diende daags nadien klacht in bij de politie en stapte naar ANB om melding te maken. Maar daar vond men het niet nodig om het kadaver zelf op te halen voor verder onderzoek. Het gaf zelfs toestemming aan de milieuambtenaar om het kadaver te laten begraven omdat geen enkel element wees in de richting van vergiftiging, ook al werd een 'verdacht ei' in de nabijheid aangetroffen.





Hetze veroorzaken

"Het is duidelijk een geval van 'mise-en-scène'", legt natuurinspecteur Ghislain Mees van ANB uit. "Bedoeling is om hier een hetze te creëren. Men wou duidelijk dat die vos gevonden werd", verklaart de natuurinspecteur. "Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat het dier vergiftigdwerd. Hij vertoonde ook geen tekenen van braken of schuim op de bek. De kans is veel groter dat het beest op een andere manier om het leven is gekomen, bijvoorbeeld door een val. Men mag ook het hele jaar door jagen op vossen en wij hebben gewoon de middelen niet om elk kadaver toxicologisch te laten onderzoeken. Er is hier bovendien veel manipulatie aan te pas gekomen. Hetzelfde voor de andere dode vos die al in verre staat van ontbinding was." Over het karkas in het Haachts Broek vorige maand wil Mees zich ook niet verder uitspreken. "Die zaak is niet via ons gepasseerd maar als je een vos wil vergiftigen, doe je dat met een vleesboulet, slachtafval, kip of vis met korrels. Niet met een ei."