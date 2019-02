Geen enkele bestuurder blaast positief KAR

14 februari 2019

14u45 0

De politiezone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) heeft dinsdag controles gehouden op haar grondgebied. Van 381 bestuurders werd een ademtest afgenomen maar die bleek voor iedereen negatief. Wel werden er 28 processen-verbaal opgesteld voor overdreven snelheid. Een persoon kreeg een waarschuwing omdat zijn foto op het rijbewijs niet meer in overeenstemming was met de werkelijkheid. Een bestuurder moest meteen zijn portefeuille bovenhalen omdat zijn keuringsbewijs vervallen was.