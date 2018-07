Gaston en Josée vieren gouden huwelijk 24 juli 2018

Gaston Van Releghem en Josée Van Casteren uit de Hanewijk in Werchter (Rotselaar) waren op 13 juli precies 50 jaar getrouwd. Gaston (74) groeide op in Boortmeerbeek en werkte daar eerst voor Brouwerij Sas, en vervolgens nog ruim 30 jaar voor Brouwerij Haacht. Josée (69) werd in de Hanewijk geboren en werkte als administratief bediende voor de Postcheque in Brussel. Het koppel bleef kinderloos. Gaston was vroeger in het bestuur van voetbalclub FC Werchter. Nu houdt hij het vooral bij tuinieren. Josée lost nog graag woordzoekers op.





(SPK)