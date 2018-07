Fruitkweker Louis: "Manier om van kersen af te geraken" 06 juli 2018

02u53 0

Het hoeven niet allemaal verenigingen te zijn die een 'stand' uitbaten. Op zijn grond langs de Provinciebaan heeft dit jaar voor het eerst Louis Van der Elst met zijn kersenkraampje postgevat. De lokale fruitkweker probeert er met wisselend succes in zijn eentje zijn eigen kweek aan de man te brengen. "Mét officiële toelating van de gemeente hé", lacht de Werchternaar, terwijl zwaaiend met een document dat dit staaft. "Drie euro voor 500 gram - goedkoper dan in de winkel waar men 8 of 9 euro de kilo vraagt. Zondag, met Ed Sheeran, stond ik hier ook. Op deze manier probeer ik van een deel van mijn oogst af te geraken. Maar stel je daar ook niet teveel bij voor, want daarvoor ben ik niet commercieel genoeg ingesteld." Van de Elst, wiens kwekerij aan de weide grenst, heeft niet elke goede herinneringen aan het festival. "Ruim tien jaar geleden probeerde een trio onverlaten er met mijn vrachtwagen en heftruck vandoor te gaan - wellicht met het doel ermee naar de weide te rijden. Gelukkig mislukte dat, maar ik had toen wel wat schade aan camion en poort."