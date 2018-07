Freddy en Lea zijn vijftig jaar getrouwd 13 juli 2018

Freddy Vanoverloop en Lea Van Campenhout uit de Zwaluwlaan in Rotselaar zijn 50 jaar getrouwd. Freddy (70) werd geboren in Vossem (Tervuren) en was 30 jaar schrijnwerker voor de Amerikaanse ambassade. Lea (67) is afkomstig uit Leuven en werkte 44 jaar lang als schoonmaakster, waarvan de helft in huishoudens en de helft in Centrum Ganspoel in Huldenberg. Er kwamen een dochter en drie kleinkinderen. Freddy schildert nu nog graag. Lea houdt van breiwerk en was ook lang lid van de hondenschool.











(SPK)