Fons en Annie vieren diamant 16 mei 2018

Alfons Geleyns (88) en Annie Luyten (86) uit Rotselaar hebben onlangs de zestigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Fons groeide op in de boerderijwoning waar het koppel nog altijd woont, en werkte er ook altijd als zelfstandig landbouwer. Hij teelde onder meer witloof, asperges en aardbeien. Annie is op haar beurt afkomstig uit Begijnendijk en hielp mee in het familiebedrijf. Hun gezin groeide met twee kinderen. Het koppel heeft ook drie kleinkinderen.





(SPK)