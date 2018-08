Fikske en Justine 60 jaar getrouwd 07 augustus 2018

Victor Laureys en Justine Van Leemputten uit het Hoogland in Werchter (Rotselaar) waren op 22 juli precies 60 jaar getrouwd. Fikske (87), zoals Victor wordt genoemd, werd geboren in Tremelo en was 31 jaar lang magazijnier bij Sabena. Justine (82) is afkomstig uit Werchter en werkte voor Drukkerij Drijvers in Werchter. Er kwam een kind, en ook twee kleinkinderen voor de diamanten jubilarissen. Fikske kijkt nu nog graag televisie. Justine besteedt graag veel aandacht aan haar hondje.





(SPK)