Festivalterrein blijft open voor halve finale Rode Duivels 09 juli 2018

02u48 0 Rotselaar Festivalorganisator Live Nation zet net als vrijdagavond de toegangspoorten tot de Werchterse weide morgenavond nog éénmaal open om voor de Duivels te supporteren. Een initiatief dat door heel wat regiogenoten héél enthousiast wordt onthaald.

"Het terreingedeelte aan de containerinstallatie North West Walls, waar vrijdagavond nog zo'n 10.000 uitzinnige supporters samentroepten, zal gratis worden opengesteld", zegt Rotselaars burgemeester Dirk Claes. "Ook wat drank- en eetstandjes zullen open zijn. Bonnetjes kosten 2,5 euro in plaats van 3 euro zoals op festivaldagen." De lokale politie en de festivalsecurity staan samen in voor de veiligheid van het unieke evenement, waarvoor zo'n 3.000 aanwezigen worden verwacht. In principe is het festivalpark uitsluitend toegankelijk voor inwoners van Rotselaar en Haacht. Een identiteitscontrole via de identiteitskaart aan de ingang is mogelijk. Vermoedelijk zal het echter niet zo'n vaart lopen. De weide is vanaf 18 uur toegankelijk. "Parkeren kan op Parking A1, tegenover de ingang", zegt Claes. "Al roepen we op om vooral met de fiets te komen. Die kan daar veilig worden gestald." Live Nation benadrukt wel dat het om een eenmalig initiatief gaat dat bij een eventuele finale van de Belgen niet wordt herhaald. "De 'troostfinale' zal zaterdag tijdens TW Classic wellicht nog wel vertoond worden, maar meteen na het dagfestival start de afbraak", weet Claes. (SPK)