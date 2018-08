Familiaal autocarbedrijf Linden Cars blaast 30 kaarsjes uit 01 augustus 2018

Autocarbedrijf Linden Cars uit Rotselaar vierde onlangs haar 30-jarig bestaan met een groot feest. Eigenaars Robert Van Oversteyns en echtgenote Maggi Schollen organiseerde op 21 juli 1988 hun allereerste busreis - een ééndagsreis naar Brussel. Na zes jaar verhuisde de firma vanuit Linden (Lubbeek) naar het Wingepark in Rotselaar. Ondertussen telt het familiale autocarbedrijf en reisbureau, actief in zowel nationaal, internationaal als schoolvervoer, elf bussen en kan het een beroep doen op een 25-tal chauffeurs. Naast zaakvoerders Robert en Maggi is ook oudste zoon Filip actief in de zaak.





(SPK)