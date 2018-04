Ezelwandeling Natuurpunt 14 april 2018

Natuurpunt Rotselaar houdt zondag de 'Ezelwandeling'. Tijdens een begeleide rondleiding verkent het hele gezin het natuurgebied Kloosterbroek en -bos vanop de rug van een ezel. Vertrek en aankomst tussen 14 en 17 uur aan Ezelboerderij De Kwadenhoek, Kareelovenstraat 2 in Wezemaal (Rotselaar). Een deelname kost 6 euro per kind en 4 euro per volwassene (leden Natuurpunt: 3 en 2 euro). Een vieruurtje is inbegrepen. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan via martinegerits1@gmail.com. (SPK)