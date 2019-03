Extra stemlocatie in woonzorgcentrum De Wyngaert ADPW

25 maart 2019

13u54 0 Rotselaar Vorig jaar werden voor het eerst verkiezingen georganiseerd in WZC De Lelie in Wezemaal. Een geslaagd initiatief voor bewoners en omwonenden, en daarom wordt er voor de verkiezingen van 26 mei 2019 ook in WZC De Wyngaert in Rotselaar een stemlocatie ingericht. Het aantal gemeentelijke stemlocaties komt zo op zes.

De stembureaus in woonzorgcentra zijn goed nieuws voor de bewoners die zich moeilijk kunnen verplaatsen. Want het is niet voor alle inwoners even gemakkelijk om zich naar het stemhokje te begeven. Het aantal senioren stijgt, maar ze moeten de mogelijkheid hebben om zo lang mogelijk op een gemakkelijke manier deel te nemen aan de verkiezingen. “Daarom besliste het lokaal bestuur van Rotselaar om na WZC De Lelie ook in WZC De Wyngaert extra stemafdelingen in te richten”, zegt burgemeester Jelle Wouters (CD&V).

Met deze realisatie zet de gemeente een nieuwe stap in de organisatie van buurtgerichte verkiezingen met meer gedecentraliseerde stemafdelingen. “De inrichting van een stemafdeling in De Wyngaert is absoluut een meerwaarde voor onze bewoners”, vertelt directeur An Meuwes. “De stembureaus worden op maat geïnstalleerd, met extra lagere stemcomputers en bredere hokjes, die aangepast zijn voor rolstoelgebruikers.”

Open huizen

De organisatie van verkiezingen in de woonzorgcentra is tegelijk een evolutie om meer en meer open huizen te maken van deze voorzieningen, waar iedereen welkom is: familie, vrienden, buren of scholen uit de buurt. De bewoners leven niet op een eiland, maar maken volwaardig deel uit van hun buurt. De accommodatie van de woonzorgcentra kan daarvoor benut worden door verenigingen of voor buurtinitiatieven.

Het zorgt voor een extra dynamiek tussen bewoners en omwonenden die eenzaamheid tegengaat en de betrokkenheid verhoogt. Vandaag worden er al verschillende activiteiten georganiseerd, die lang niet alleen voor de bewoners zijn. Een mooi voorbeeld: het Lokaal Dienstencentrum organiseert in De Lelie bijvoorbeeld wekelijks een middagrestaurant waar zo’n 30 deelnemers van buiten het woonzorgcentrum samen gezellig een maaltijd nuttigen.

Zes stemlocaties

Omwonenden van WZC De Wyngaert stemmen, net zoals de bewoners, op de nieuwe stemlocatie. Dit zal duidelijk vermeld staan op je stembrief. Het gaat in totaal om zo’n 1000 inwoners, die ten zuiden van de Provinciebaan en de Stationsstraat. De andere kiezers van Rotselaar stemmen in Sportoase de Toren, de kiezers van Heikant kunnen zoals voorheen terecht in Sportoase de Meander en de kiezers van Werchter in cultuurhuis de Jack-Op. De kiezers van Wezemaal ten slotte, worden verdeeld tussen WZC De Lelie en gemeentelijke basisschool Het Nest.