Eten, drinken en feesten op Hanewijkfeesten 18 juli 2018

Buurtcomité De Hanewijk uit Werchter (Rotselaar) houdt op zaterdag 21 juli haar jaarlijkse Hanewijkfeesten. Langs de Hanewijk 20 kan men vanaf 15 uur genieten van een lekker streekbier, diverse wijnen, witte en zwarte pensen en een heerlijk stukje plaatselijk gebak. Er wordt aan 'teppeschieten', petanque en 'nagelslagen' gedaan, en 's avonds is er vanaf 21 uur een ruim twee uur durend optreden van de groep Fenix, finalist van 'The voice van Vlaanderen 2017'. De toegang is gratis. (SPK)