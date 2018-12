Eretitel van gemeenteraadslid voor André Van Aerschot en Wim Ivens ADPW

18 december 2018

Op de gemeenteraad van maandag 17 december ontvingen raadsleden André Van Aerschot en Wim Ivens de eretitel van gemeenteraadslid voor hun loopbaan als mandataris aan de gemeente Rotselaar.

De eretitel van gemeenteraadslid is een onderscheiding om een langdurige en eervolle loopbaan in die functie aan de gemeente Rotselaar te belonen. André Van Aarschot was in totaal 21 jaar raadslid voor OCMW-raad (1998-2001 en 2007-2012) en gemeenteraad (2001-2006 en 2013-2018). Wim Ivens zetelde 18 jaar in de gemeenteraad (2001-2018). Beide raadsleden ontvingen de formele akte van de eretitel van voorzitter Werner Mertens.

36 jaar raadslid

Marcel Van Goolen, die zelf in 2009 de titel van ere-schepen kreeg werd eveneens gehuldigd. De gewezen burgemeester zetelt al 36 jaar in de Rotselaarse gemeentepolitiek, waarvan drie jaar (1989 - 1991) als burgemeester en negen jaar als schepen.