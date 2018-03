Einde werken N21 eindelijk in zicht MAAR OPENING NOG TWEE WEKEN UITGESTELD DOOR WINTERPRIK SVEN PONSAERTS

22 maart 2018

02u27 0 Rotselaar Anders dan aangekondigd zal de Werchtersesteenweg (N21) in Haacht vrijdag nog niet opnieuw worden opengesteld voor het verkeer. Door de winterprik zijn de laatste asfalteringswerken twee weken uitgesteld. "Blij dat het ein-de-lijk voorbij is", zucht handelaar Freddie Van den Broeck, die de 20 maanden durende werken voor zijn deur altijd als 'een schande' bestempelde.

Vrijdag zou minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) de volledig vernieuwde N21 tussen Werchter en Haacht plechtig infietsen. Maar de minister mag zijn tweewieler nog wat op stal laten: de Werchtersesteenweg in Haacht is immers nog niet klaar. "Niet echt verwonderlijk", reageert Freddie Van den Broeck van de gelijknamige bouwhandel langs de 20 maand lang opengebroken gewestweg. "De hele heraanleg met bijhorende rioleringswerken verliep al tergend traag. Nee, het is zeker niet altijd gelopen zoals men ons had beloofd. Maar het einde is nu wel in zicht. Ein-de-lijk. De planning van de werken was niet met een korrel, maar wel met een hele pallet zout te nemen. We kregen een 'bereikbaarheidsadviseur' die onbereikbaar was of maar weinig voor ons deed, en ondertussen zit men ook al aan de vierde werfleider. Maar vooral dat er alles aan werd gedaan opdat het wegdeel in Werchter tijdens het festivalseizoen klaar zou zijn, terwijl wij hier enkele kilometers verderop letterlijk in het slijk bleven zitten, was een doorn in het oog", blikt Van den Broeck terug. "Pas nadat ik afgelopen zomer met Rock Werchter dit opvallende spandoek voor mijn deur zette, is er wat meer beweging in de zaak gekomen. De jongste 14 dagen wordt er zelfs aan 'TGV-snelheid' gewerkt, ook op zaterdag. Mijn aanklacht was dan ook niet zozeer tegen de wegenwerkers, maar wel tegen die van 'hogerhand', die dachten dat het allemaal wel vlot zou lopen..."





Openingsreceptie

Maar er is dus licht aan het eind van de figuurlijke tunnel. Eens de weersomstandigheden het toelaten, zal de nog ontbrekende afwerkingslaag van het wegdek in asfalt worden gegoten, iets wat naar verwachting de eerste week van de paasvakantie zal gebeuren. Te laat voor de geplande opening door de minister dus, maar de openingsdrink voor de buurt gaat vrijdag wél gewoon door. Opmerkelijk: hoewel Van den Broeck altijd de publieke aanklager over het verloop van de werken, en ook de spreekbuis van de misnoegde handelaars was, vindt die feestelijke gebeurtenis vrijdag op zijn bedrijf plaats. "We doen hier jaarlijks zowel een burenreceptie als -barbecue, geen probleem dus. Omdat de asfaltlaag nog niet is gegoten, komt hij uiteindelijk dus niet, maar ook de minister was welkom geweest. Voorwaarde die men mij stelde, was wel dat ik mijn spandoek daartegen zou verwijderen. Iets waarover ik toch nog twijfelde. Misschien had ik hem symbolisch aan Weyts kunnen overhandigen... (lacht). Maar eind goed, al goed, zeker?"