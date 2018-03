Eerste publieke laadpaal voor elektrische wagens 20 maart 2018

In Rotselaar werd onlangs de eerste publieke laadpaal voor elektrische wagens in gebruik genomen. De eerste laadpaal kwam er op de parking van het Administratief Centrum aan het Frans Drijversplein. Het opladen gebeurt tegen betaling met de Smoov app of een bankkaart. Tegen 2020 wil Rotselaar tien laadpunten realiseren op vijf locaties verspreid over de hele gemeente. De toekomstige laadpalen krijgen een plaats op het Marc Munteplein (carpool parking aan de rotonde van Rotselaar), aan het station in Wezemaal, aan Sportoase 'de Toren' en op Werchter plein. Rotselaar wil hiermee de aankoop en het gebruik van elektrische wagens aanmoedigen. Onlangs werden er ook in buurgemeente Haacht laadpalen in gebruik genomen aan Sporthal Den Dijk in Wespelaar en Parking Klapgat in Haacht. In Keerbergen werd er ruim twee maanden geleden een oplaadpaal geïnstalleerd op het Gemeenteplein.





In Tremelo is dat op Parking Vinneweg. Aan de palen kunnen telkens twee voertuigen gelijktijdig worden opgeladen. (SPK)