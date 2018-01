Eerste bewoonster in De Lelie 20 januari 2018

02u26 0

In Wezemaal (Rotselaar) hebben de eerste bewoners onlangs hun intrek genomen in de nagelnieuwe assistentiewoningen van Seniorenresidentie De Lelie.





Marie-Paule Houwaert was de eerste bewoonster die haar intrek in de nieuwe woningen mocht nemen. De .





(SPK)