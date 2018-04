Eerste baders wagen zich in 'de Plas' 20 april 2018

Zwemmen is er eigenlijk nog niet toegestaan, maar toch zochten de eerste waterratten van het seizoen al verkoeling in 'de Plas' van Rotselaar. Onder meer enkele studenten uit Leuven lieten hun cursussen even voor wat ze waren, en zakten voor een namiddagje verkoeling met de fiets af naar het meer met bijhorend zandstrand. Ook enkele jonge gezinnen uit de buurt zakten al met hun kleuters voor een portie waterplezier naar het meer van recreatiedomein Ter Heide af. Vorig jaar was het trouwens al vroeger 'plonsweer': toen doken de eerste dapperen al op 30 maart bij zo'n 22 graden 'de Plas' in. (SPK)