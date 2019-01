Een bestuurder test positief op drugs KAR

31 januari 2019

De PZ BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) heeft woensdag onder andere gecontroleerd op snelheid en boorddocumenten. Van de 76 bestuurders die gecontroleerd werden op alcohol had niemand te diep in het glas gekeken. Eén bestuurder reageerde positief op de speekseltest voor drugs en hij moest onmiddellijk zijn rijbewijs inleveren voor 15 dagen. Daarnaast werd een bestuurder onderschept die met zijn voertuig reed ondanks een verval van het recht tot sturen. Een andere bestuurder werd betrapt zonder geldig rijbewijs. Een persoon reed rond terwijl zijn keuringsbewijs vervallen was. Hij werd rechtsreeks naar de autokeuring gestuurd.