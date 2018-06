Duizend Vlaams-Brabantse ondernemers avond lang 'Vokartiest' op Werchter 22 juni 2018

03u09 0

Tussen Bruno Mars en Ed Sheeran palmde ondernemersorganisatie Voka Vlaams-Brabant woensdagavond de weide van Werchter in. Bijna duizend Vlaams-Brabantse werkgevers tekenden present voor de eerste editie van het avondvullend netwerkevenement 'Vokartiest'. Na een rondleiding over de weide én hoofdpodium, was er in het unieke kader van de Rock Werchter-backstage nog de uitgebreide mogelijkheid om bij een barbecuehapje en zomers drankje te netwerken. Het bijhorende verrassingsoptreden kwam, helemaal in de festivalsfeer, van de Linkebeekse Angèle, die op zaterdag 7 juli trouwens ook op het podium van Rock Werchter zal staan. (SPK)