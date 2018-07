Duivels warm weer op Rock Werchter ORGANISATOR VOORZIET ZONNECRÈME-VERDELERS ÉN GROTE SCHERMEN SVEN PONSAERTS

04 juli 2018

02u29 0 Rotselaar Met dagelijks temperaturen van om en bij de 27 graden en een stralende zon wordt het ook op Rock Werchter de komende dagen puffen en zweten. De organisatie voorziet enkele 'Warm weer'-maatregelen. Gelukkig hoeven de Duivelsminnende festivalgangers geen minuut van de kwartfinale van vrijdag te missen.

Regen of zon: meestal heeft een van beide de bovenhand tijdens Rock Werchter. Dit jaar lijkt de zon voor de bijna-traditionele uitputtingsslag tijdens de vierdaagse te zullen worden. Maar concertorganisator Live Nation neemt maatregelen opdat alles toch in de beste omstandigheden kan verlopen. "Tijdens Rock Werchter zullen dezelfde 'warm weer'-maatregelen van kracht zijn als voor het concert van Ed Sheeran van afgelopen zondag", zegt woordvoerder Nele Bigaré. "Het eerste sleutelwoord: water. Festivalgangers en medewerkers wordt gevraagd voldoende te drinken. Er is gratis water verkrijgbaar bij alle sanitaire blokken. Aan de togen is één drankbon goed voor een halfliterflesje Spa. Er worden op het terrein ook verfrissingspunten met niet-drinkbaar water voorzien, en achteraan in het Festivalpark, tussen de nieuw aangeplante bomen, wordt een vernevelingssysteem geplaatst." Indien nodig wordt er door de organisatie ook actief water bedeeld.





Rode Kruis

De organisatie raadt de festivalgangers eveneens aan om zich tegen de zon te beschermen. Een team van zonnecrème-verdelers wordt de wei opgestuurd. Een hoedje of pet is geen overbodige luxe. Het Rode Kruis is in haar hulpposten sowieso voorzien op de behandeling van oververhitte festivalgangers, en neemt geen extra maatregelen. Het maken van vuur - ook een barbecuevuur - is zowel op weide als campings sowieso verboden.





Bij het avondconcert van Ed Sheeran van afgelopen zondag klaagden sommigen over het gebrek aan schaduwruimte, sinds de grote bomen op het terrein werden gekapt. De ruim 500 inmiddels aangeplante exemplaren zijn nog te klein om al verkoeling te bieden. "Ik hoop dat een aantal sponsors petjes zal bedelen", reageert burgemeester Dirk Claes. En anders biedt de onderkant van The Slope een goede plaats om even aan de zon te ontsnappen.





Grote schermen

Gelukkig hoeven Duivelssupporters vrijdagavond op de weide niks van de kwartfinale te missen. De festivalorganisator brengt de WK-kwartfinale tijdens hun optredens immers op grote schermen.





Zowel aan de containerinstallatie 'North West Walls' als bij het nieuwe podium 'The Slope' zal de match kunnen worden gevolgd. Dat is voor wie op The Hive of The Hive Resort verblijft ook daar het geval.