Droogte verhindert bijna afsluitend vuurwerk 09 juli 2018

Het heeft er gisteren nog even om gespannen, maar het traditionele, afsluitende vuurwerk waarmee Rock Werchter al decennialang wordt beëindigd, is vannacht dan toch doorgegaan. Gevreesd werd dat door de droogte het brandgevaar té groot zou zijn. Extra maatregelen zoals extra toezichters op uitkijkpunten, verscherpt toezicht in de bosrand en de paraatheid van de brandweer en een private brandwachtploeg maakten dat de afsluitende vuurpijlen iets voor 1 uur alsnog konden worden afgeschoten. (SPK)