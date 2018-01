Drie inbraken 02u26 0

Wezemaal





Inbrekers zijn donderdagavond binnengedrongen in drie woningen in Rotselaar. In de Echostraat forceerden de daders een raamkozijn. Nadat het glas was stukgesprongen, konden ze via de logeerkamer de woning betreden. Heel wat kamers werden doorzocht, maar toen het inbraakalarm in werking trad moesten de daders op de vlucht slaan.





Op de Weg Beneden De Wijngaard in Wezemaal stelden de bewoners van een huis bij thuiskomst vast dat er bij hen werd ingebroken. De inbrekers maakten het glas van de living stuk en konden zo de woning doorzoeken. Ze lieten heel wat wanorde achter. Het exacte nadeel is vooralsnog niet geweten.





Ook de bewoners van een huis in de Beatrijslaan in Rotselaar kregen inbrekers over de vloer. Daar werd een steen door het keukenraam gegooid. De inbrekers doorzochten de woning en maakten heel wat wanorde. Het is vooralsnog onduidelijk wat er precies gestolen werd.





Politiezone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) onderzoekt de drie feiten. (ADPW)