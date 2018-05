Dodelijke woningbrand veroorzaakt door brandende sigaret 29 mei 2018

02u31 0

De 77-jarige Nicole De Maere uit Werchter is vrijdag gestorven door een brandende sigaret. Dat heeft het Leuvense parket bekendgemaakt.





"Vrijdag brandde een houten chalet af aan de Hinderenberg in Werchter. De brandweer vond het lichaam van een overleden vrouw in de woning. Het gaat om de 77-jarige bewoonster van het pand. Het parket stapte zelf ter plaatse af, samen met het labo, de wetsarts, het afstappingsteam en een branddeskundige. De brand ontstond ter hoogte van het lichaam van de vrouw. Alles wijst er op dat een brandende sigaret de oorzaak is van de brand", meldt het Leuvense parket. (ADPW)