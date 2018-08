Dieven aan de haal met cash geld en juwelen 01 augustus 2018

In de Grotestraat in Rotselaar werd maandag een inbraak vastgesteld. Hoe de inbraak precies heeft kunnen plaatsvinden, is vooralsnog onduidelijk. Er werden namelijk geen braaksporen vastgesteld. Er was ook nergens schade merkbaar. De dieven onderzochten de bad- en de slaapkamer. Ze gingen aan de haal met juwelen, een digitale camera, handtassen en een onbekende hoeveelheid Japanse yen. (ADPW)