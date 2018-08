Dief steelt geld uit kluis De Steakerij 02 augustus 2018

02u40 0 Rotselaar Vleesrestaurant De Steakerij, gelegen op de Provinciebaan in Werchter, heeft gisterochtend voor dag en dauw een inbreker over de vloer gehad. Er verdween tussen de 8.000 en 10.000 euro uit de kluis.

"Omstreeks 5.40 uur hebben ze hier iemand zien weglopen. De man was in het zwart gekleed, had een zwarte pet op en liep het voetgangersbruggetje over naar de Tweebruggenstraat. Daar heeft hij wellicht zijn auto genomen. Hij ging uiteindelijk aan de haal met zo'n 8 à 10.000 euro", vertelt zaakvoerder Frederik Appelt.





"De feiten dringen nog niet helemaal door. Wij werken hier hard voor, terwijl die man met een breekijzer en een schroevendraaier naar hier komt en de kluis openmaakt. Met die schroevendraaier forceerde hij de deur, terwijl hij met het breekijzer de kluis openmaakte. Daarna heeft hij de opbrengst van meer dan een week meegenomen", zucht Appelt. Agenten van de lokale politiezone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) en het labo kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen, maar een spoor naar de dader is er nog niet. "Een vriend van mij denkt dat hij de man rond dat uur met gierende banden heeft horen vertrekken. Maar dat is nog niet helemaal zeker", zegt Appelt. Mogelijk probeerde de dief ook nog in te breken in een café in het centrum van Werchter. Appelt geeft de moed alvast niet op. "Er is in die dertig jaar dat het pand hier staat nog nooit ingebroken. Erg jammer dat het nu gebeurt, maar wij blijven gewoon open", klinkt het nog. (SPK/ADPW)