Diamanten huwelijk voor Roger en Tina 25 juli 2018

02u29 0

Roger Cleeremans en Tina Fobelets uit de Echostraat in Rotselaar waren op 12 juli precies 60 jaar getrouwd. Roger (81) werd net als Tina (81) geboren in Leuven. Hij werkte eerst als technicus voor VRT Radio, en vervolgens voor de media-afdeling van de NATO. Zij was notarisklerk in Heverlee. Samen stichtten ze als grote dansliefhebbers in 1980 Dansschool Lado in Langdorp (Aarschot). Die zaak hielden de beide dansleraars tot 1991 open. Al die tijd woonden ze ook in Langdorp.





Er kwamen twee dochters en drie kleinkinderen voor de jubilarissen. Die gaan nu nog met veel plezier tweemaal weeks stijldansen.





(SPK)