Diamanten huwelijk voor Roger en Paula 12 juli 2018

Roger Van Nuffelen en Paula Van Obbergen uit de Kruisboogstraat in Wezemaal (Rotselaar) waren op 17 mei precies 60 jaar getrouwd.





Roger (81) werd geboren in Leuven en werkte altijd voor brouwerij Stella Artois. Paula (85) groeide op in Tremelo en werkte een tijdlang in een Brussels naaiatelier. Er kwamen twee kinderen en zes kleinkinderen voor de jubilarissen. En het vijfde en zesde achterkleinkind zijn ondertussen ook al op komst.





(SPK)