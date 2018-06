Diamanten huwelijk voor Roger en Irena 22 juni 2018

Roger Boone en Irena De Rechter uit het Bergenhof in Wezemaal (Rotselaar) zijn 60 jaar getrouwd. Roger (82) is afkomstig uit het Oost-Vlaamse Stekene en werkte als beroepsmilitair als technicus onder meer bij de Landmacht in Heverlee. Irena (81) groeide op in De Klinge en zorgde voor het huishouden en hun drie zonen. Er kwamen ook drie kleinkinderen en een achterkleinkind. Roger verzamelt nu nog graag munten en postzegels.











