Diamanten huwelijk voor Norbert en Roza 15 maart 2018

02u27 0

Norbertus Hermans en Philomena Aerts uit de Hellichtstraat in Rotselaar vierden op 5 maart hun 60ste huwelijksverjaardag. Norbert (78) is afkomstig uit Wezemaal en was 33 jaar lang lijnbuschauffeur in de regio - eerst 12 jaar voor onderaannemer De Voecht uit Kampenhout en vervolgens nog ruim 20 jaar voor Staca in Kortenberg. Philomena (85), die Roza wordt genoemd, groeide op in Rotselaar en zorgde altijd voor het huishouden en hun drie kinderen: twee dochters en een zoon. Er kwamen ook vier kleinkinderen. Norbert was ook altijd een gedreven imker.











(SPK)