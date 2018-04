Diamanten huwelijk voor Louis en Bertha 10 april 2018

Louis Vanderauwera en Bertha Pitschon uit de Eektstraat in Wezemaal (Rotselaar) trouwden op 5 april 1958 en vierden dus hun diamanten huwelijksverjaardag.





Louis (86) is afkomstig uit Opvelp (Bierbeek) en werkte altijd in de brouwerij van Stella Artois in Leuven. Bertha (81) groeide op in Vertrijk (Boutersem) en zorgde altijd voor het huishouden en hun dochter. Er kwamen ook twee kleinkinderen, en evenveel achterkleinkinderen. Hobby's hebben ze nu niet meer, maar Louis en Bertha gingen vroeger altijd zeer graag kamperen.





(SPK)