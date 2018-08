Diamanten huwelijk voor Julien en Simone 09 augustus 2018

02u31 0

Julien Van Brusselen en Simone Van Rillaer uit de Langestraat in Wezemaal (Rotselaar) zijn 60 jaar getrouwd. Julien (78) werd geboren in Gelrode (Aarschot) en was altijd mecanicien bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. Simone (80) groeide op in Wezemaal en werkte in de productie van Philips Leuven en ook in het Studentenrestaurant Alma. Het koppel kreeg een zoon.





Julien heeft altijd graag bij WTC De Doordrijvers in Wezemaal gefietst.





(SPK)